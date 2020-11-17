Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в некоторой степени он является президентом, поскольку на немецком языке его должность называется "президент парламента".

Таким образом он ответил на вопрос о президентских амбициях в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. На украинском моя должность - глава парламента, на немецком - президент парламента. Следовательно, по крайней мере в некоторой степени, я - уже президент", - заявил Разумков.

Также он рассказал о позиции Украины относительно строительства "Северного потока-2", сотрудничества с Германией и США.

По словам Разумкова, отметил, что "Свереный поток-2" является исключительно экономическим проектом и будет иметь внутренние и внешние последствия для Европы в будущем.

"Мы являемся надежным транзитером газа. Но мы уже почувствовали, каково это, когда Россия прекращает поставки газа и использует его как средство политического давления", - отметил Разумков.

Он высказал надежду, что Германия продолжит поддерживать Украину и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

Также Разумков считает, что поддержка Украины со стороны США останется неизменной, вне зависимости от того исхода президентских выборов.

Ранее "Страна" писала о том, что Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что в понедельник, 16 ноября, в сети появилось распоряжение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о временном возложении обязанностей спикера парламента на его заместительницу Елену Кондратюк.