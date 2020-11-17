Страны Евросоюза не смогли утвердить решение о начале переговоров с Северной Македонией о ее присоединении к ЕС. Причиной тому стала позиция Болгарии.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"Как и ожидалось, сегодня в Совете ЕС из общих вопросов (GAC) никаких шагов по Северной Македонии. Но этот вопрос опять поднимется на декабрьском заседании GAC, и переговоры все еще длятся. Я все еще не исключаю проведения Межправительственной конференции в этом году", - написал он в своем сообщении.

На прошлой неделе, 7 ноября, Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейскому Союзу, что не может поддержать предложенные рамки для переговоров с Северной Македонией. София (столица Болгарии) считает, что проект резолюции, которая будет началом переговоров между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Такое решение болгарского правительства фактически означает блокировку присоединения Северной Македонии к странам-участницам ЕС. И хотя переговорную основу - рамки - можно утвердить позже, без нее переговоры о членстве не могут начаться.

Кроме того, в Софии отмечают, что прежде чем начинать процесс переговоров нужно решить ряд вопросов. Среди них национальная идентичность и язык жителей Северной Македонии, а также принадлежность национальных героев, в частности Гоце Делчева, который был лидером в борьбе балканских народов против османа. В Болгарии его считают своим герои, а в Северной Македонии - македонским.

Также в Болгарии просят признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарские корни".

Об это пишет "Балканский обозреватель" на своей странице в Facebook.

Напомним, это уже не первый конфликт страны с соседями. Так, лидеры Греции и тогда еще Македонии более 25 лет спорили о названии страны. Проблема разрешилась в 2018 году, когда Республику Македония переименовали в Республику Северная Македония. До этого Греция считала, что страна может предъявить территориальные претензии на греческую область Македония.

Также сообщалось, что Евросоюз еще в марте 2020 согласовал начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании. В рамках переговоров будет оцениваться готовность к вступлению в Евросоюз по всем критериям, от соответствия законодательству до соблюдения принципов верховенства права. В итоге, при согласовании полного текста соглашения, страны могут стать полноценными членами ЕС.