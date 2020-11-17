В Канаде скончалась глава Всемирной федерации украинских женских организаций и вице-президент Всемирного конгресса украинцев, которая прославилась благотворительной поддержкой диаспоры, Анна Кисель. Об этом сообщается на странице украинской диаспоры в соцсети.

Уточняется, Анна Кисель родилась в Яремче на Прикарпатье и значительную часть своей жизни провела в Украине. Образование получила в Львовском строительном техникуме и Львовском политехническом институте по специальности Инженер-преподаватель строительных дисциплин.

С 1990 года украинка жила и работала в Канаде, где построила успешный бизнес.

В соцсети пишут, что женщина всегда жертвовала средства на развитие украинской культуры и образования в Украине и диаспоре, в частности поддерживала деятельность детских центров.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал украинской диаспоре в Нью-Йорке.

Также мы сообщали, что украинцы за год вышли на первое место среди эмигрантов Литвы и составили самую большую иностранную общину.