Покидающие территорию Нагорного Карабаха армяне забирают в собой даже останки родственников. Подобные факты были замечены в Карвачаре (Кельбаджаре), который контролировался Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и теперь будет передан Азербайджану. Армяне выкапывают из могил останки умерших близких, чтобы увезти их с собой.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

"Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми - другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами", - объяснил свои действия один из жителей.

На опубликованной записи видно, как гроб достают из могилы, герметично упаковывают и сверху прикрепляют крест.

Напомним, Армения заключила мир с Азербайджаном, но потеряла территории в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Также мы сообщали, что армяне Нагорного Карабаха покидают села и поджигают дома, чтобы они не достались Азербайджану.