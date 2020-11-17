Во вторник, 17 ноября, после отставки губернатора Николаевской области сайт облгосадминистрации взломали хакеры, поместив на него флаг так называемой "Новороссии".

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

"Сегодня произошло несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации. Проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству", – говорится в сообщении.

Как пишет сайт "Новости N", на взломанном сайте хакеры разместили флаг так называемой "Новороссии". Позже веб-ресурс стал недоступен для пользователей.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил николаевского губернатора Александра Стадника. На его место временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА был назначен Георгий Решетилов.

Как сообщалось, ранее хакеры атаковали вузы Винницы, чтобы украсть и продать ответы на экзаменационные билеты.