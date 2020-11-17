Прокуратура Закарпатской области сообщила о подозрении новоизбранному депутату Береговского районного совета. Его подозревают в причастности к совершению смертельного ДТП и хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Так, депутату сообщено о в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 286). Речь идет не об одном событии.

Сообщается, что, как было установлено следствием, в январе 2013 года чиновник был участником конфликта, который произошел на стоянке одного из развлекательных заведений Виноградовского района. Мужчина прибегнул к хулиганским действиям и нанес потерпевшему множественные удары металлической палкой, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. После того как избитый скрылся от нападавшего в собственном автомобиле, подозреваемый начал наносить механические повреждения палкой и по транспортному средству. Нанесенный ущерб эксперты оценили в более чем 20 тыс. грн.

Кроме того, в июле текущего года депутат, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, столкнулся с мотоциклом. В результате аварии водитель последнего получил травмы, сейчас проверяется их связь с наступлением смерти мотоциклиста.

В прокуратуре отмечают, что мужчина обоснованно подозревается в хулиганстве, совершенном с применением заранее заготовленного предмета, нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести и нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение.

Ранее сообщалось, что под Черниговом прокурор стал участником смертельного ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Также мы писали о смертельном ДТП в Сумской области. Четверо людей погибли, а один попал в больницу.