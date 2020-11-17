В Госдуму России внесло законопроект, который предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина и возможность еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет "Медуза".

Уточняется, что документ на рассмотрение Думы вынесли сенатор Андрей Клишас и депутаты от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Законопроект подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования. В действующей редакции Конституции эти положения уже есть.

В законопроекте говорится, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал или занимает пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Ранее "Страна" публиковала итоги Референдума, на котором россияне голосовали за обнуление президентских сроков Путина.

Также мы писали о том, как Путин рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024-м.