В пятницу, 20 ноября, некоторым знакам Зодиака будет под силу изменить мир добрыми делами, вниманием к близким, советом или воодушевлением друзей. Несмотря на довольно сложную задачу, три знака Зодиака с этими вызовами справятся "на ура". Это Львы, Девы и Водолеи, которые умеют мотивировать людей и доводят начатое до конца.

Львы могут осознать, что им стало намного легче жить. На днях вы прошли важную проверку, которая расставила все на свои места. Не сегодня-завтра ваша жизнь заиграет яркими красками, если вы будете проводить больше времени со своими друзьями и любимыми. Позвольте себе неожиданные поступки и ребячество. Карьерные дела могут незначительно затормозиться, но не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Совсем скоро и эта часть вашей жизни нормализуется.

Сегодня Девам необходимо взяться за постановку самых масштабных целей, а после - за их достижение. Несмотря на кризис, который царит в стране, для вас пришло время успеха. Ваш творческий потенциал будет очень высоким, а работа - плодотворной, интересной и интенсивной. После обеда могут возникнуть небольшие сомнения в профессионализме и сложности в карьере, но пугаться и избегать ответственности не следует. Совсем скоро все наладится. Убегать от трудностей посредством дальних путешествий и бесплодных мечтаний сейчас неподходящее время.

Для Водолеев сегодняшний день будет одним из самых удачных на этой неделе: укрепится ваше влияние в обществе и авторитет. Вы сможете реализовать все свои планы и от этого непременно возрастут ваши самооценка и доход. Вторая половина дня идеально подходит для творчества, поэтому можете смело браться за то, что вы по-настоящему любите, и тогда успех к вам очень скоро придет. Даже некоторые бытовые сложности не омрачат ваше позитивное впечатление от жизни. А еще у одиноких представителей знака есть шанс встретить самую большую любовь в своей жизни и получить взаимность.

Остальным знакам Зодиака придется больше сконцентрироваться на своих идеях, чтобы реализовать задуманное.

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