Под Киевом в Боярке женщина скончалась под дверью реанимации после того, как ее отказались туда принять. Родные говорят, что привезли женщину в больницу в крайне тяжелом состоянии и в случившемся обвиняют медиков.

Об этом сообщает hromadske.

По данным ресурса, у 53-летней Светланы Гончар были все признаки инсульта, однако к ней отказалась приезжать скорая помощь.

"С 22.10 на 23.10 я позвонила в "скорую". Объяснила, что маме стало хуже и что мне нужна помощь. Что есть подозрение на микро инсульт. На что в "скорой" посоветовали: "Дайте ей какую-нибудь таблетку. Вызывайте семейного врача. Мы к вам не приедем", - рассказала дочь умершей.

На следующий день по словам дочери, семья обратилась в Боярскую поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, но и там женщине отказали, обосновав тем, что поздно обратились. Хотя на часах, по словам женщины, был полдень.

Через несколько дней без квалифицированной помощи женщине стало хуже. Светлана уже совсем слегла, начался бред. Скорая приехала, когда состояние женщины уже было критическим.

"Конкретно не могли поставить ей диагноз. Сначала говорили, что инсульт, потом услышав изо рта запах ацетона сказали что сахарный диабет, но сахарным диабетом женщина никогда не болела. Они (врачи) попытались сделать кардиограмму – аппарат не работал. Потом решили везти в Боярскую реанимацию", - рассказывает муж умершей.

Мужчина рассказал, что в Боярской реанимации женщину тоже не приняли, потому что по словам врача, она была переполнена. Через некоторое время женщина скончалась на полу этой же реанимации.

В Департаменте здравоохранения Киевской области отметили, что уже создали комиссию, которая должна разобраться в ситуации. Расследование будет длиться в течение 10 дней. Всех виновных обещают наказать. А в Национальной службе здоровья Украины заверили, что если вина медучреждений будет доказана, то оплаты им будут приостановлены или НСЗУ вообще разорвет соглашения с больницами.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав дал совет мелкому бизнесу устраиваться в больницы.

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