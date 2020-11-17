Во вторник, 17 ноября, стало известно о смерти украинского и российского режиссера Романа Виктюка. В конце октября, накануне своего дня рождения, он попал Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Москве. У него подтвердилась коронавирусная инфекция.

Сначала его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Спустя три недели после госпитализации Роман Виктюк умер. Ему было 84 года.

Уроженец Львова, с 90-х годов он руководил собственным театром в Москве.

Собрали высказывания режиссера из разных интервью о войне на Донбассе, Владимире Путине, его отношениях с властью.

Об отношениях с властью

"Меня всю жизнь Бог берег от политики. Я никогда не был в партии, в комсомоле. Всегда шел по обочине, но это не мешало мне ставить спектакли в главных театрах страны. Может, это и было мое предназначение: что я - бандеровец, который поселился в квартире главного бандита (в Москве Виктюк жил в квартире, ранее принадлежащей Сталину), и ни разу не поставил спектакль, обслуживающий систему. Даже во МХАТЕ к 50-летию СССР я поставил "Украденное счастье" по Франко. Немногие могли себе это позволить!"

О жизни в Москве

"Поверьте, очень сложно. Но я делаю все, чтобы они знали, что я – украинец"...

"У меня на дверях квартиры в Москве есть две желто-голубые вещи, и никто мне ничего не говорит. А ведь мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленточки. Это правда".

О войне на Донбассе

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое"...

"Никогда, никогда. Но так должно было произойти, потому что эта энергия накапливается так медленно, без стыда и совести, и ждет той минуты, когда может взорваться. Для тех, кто начал эту братоубийственную войну, нет никаких барьеров, нет Бога. Там черт"...

О Путине

"Какой же Путин "народ"? Он от черта!"

О том, что его называют эпатажным

"Если есть тайна, если есть свет в человеке, который другие люди не могут ухватить, вот тогда и придумывается всякая глупость. Я поставил больше двухсот спектаклей, и поверьте, если бы они все были эпатажными, их бы никто никогда не увидел. У меня есть постановки, которые шли и идут по 25—27 лет".

Об искусстве

"Искусство – это радость, жизнь – кошмар. Когда выходишь на подмостки, ничего другого для тебя не существует. В этом наше единственное спасение".

О жизни после смерти

"Есть продолжение, душа возвращается, если на земле есть душа, ей родственная, исполненная той же радости, того же постижения мира в благоговении... Как хотите это назовите. Недавно ученые открыли энергию мощнее всего нам известного - темная энергия, темная не от черноты, а от содержащегося в ней света. И этот свет управляет всем. Мы не понимаем, что это, но есть души, которые воспринимают эти посылы... Душа уходит в эту темную энергию, которая больше всей известной материи во Вселенной".