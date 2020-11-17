Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.

Об этом пишет "БелТа".

Так, Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Натальи Кочановой как "уполномоченному президента" по городу столице республики, разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета.

"Суть (постановления - Ред) заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил президент.

Кроме того, он отметил, что со стихийным мемориал в Минске аккуратно вывезли туда, где ему самое место - на кладбище. Потому что люди должны видеть, что власть - не варвары.

"Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет", - сказал Лукашенко.

Речь идет о мемориалах, которые стали возводить минчане в память о Романе Бондаренко, в чьей смерти белорусская оппозиция винит силовиков и власть Лукашенко. 31-летний мужчина умер от смертельных травм, как именно он их получил, точно неизвестно. По словам жителей минской "Площади перемен" (это двор домов на улице Червякова, где часто собираются протестующие и оставляют оппозиционную символику), в среду вечером к ним приехали люди в штатском и стали снимать оппозиционную символику. Роман вступил в разговор с одним из них, а в ответ его избили. Другие свидетели утверждают, что погибшего увезли на микроавтобусе в неизвестном направлении, а потом он уже оказался в больнице.

Напомним, 15 ноября, во время митингов в Беларуси задержали более 500 человек. Подавляющее большинство были задержаны в Минске.