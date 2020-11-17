В Донецке на шахте имени Скочинского произошел пожар.

На момент аварии под землей находилось 26 рабочих. Пострадали три человека. Судьба четверых горняков пока неизвестна. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на "МЧС ДНР".

Уточняется, что данные о возгорании были получены сегодня в 5:20. Вскоре 22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы.

По состоянию на 15:00 горноспасатели провели контроль газовой обстановки в горных выработках, прилегающих к аварийному участку, и отбор проб шахтного воздуха. Утверждается, что вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме.

Также сообщается, что при выполнении работ пострадали три человека - респираторщики военизированного горноспасательного отряда. Они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 18 единиц техники и 98 человек личного состава. Пропавших горняков продолжают искать.

Ранее "Страна" писала о том, что при взрыве в китайской шахте погибло 16 человек.

Также мы сообщали, что в Донецкой области на шахте произошел обвал породы, погиб один горняк.