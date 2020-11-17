Сегодня, 17 ноября, организаторы акции протеста движения SaveФОП со сцены заявили, что Верховная Рада Украины вынесет их законопроекты повторно на голосование 4 декабря. До этой даты предприниматели решили остановить акцию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Сейчас предприниматели уже начали расходиться, но обещают вернуться снова через две с половиной недели, 4 декабря (пятница).

Завершился сегодняшний протест предпринимателей исполнением государственного гимна под стенами Рады.

Напомним, сегодня, после провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента.

Начались массовые стычки с полицией. Корреспонденты "Страны" рассказывали о происходящем с места событий.