ФОПовцы остановили акцию протеста под Радой до 4 декабря
Сегодня, 17 ноября, организаторы акции протеста движения SaveФОП со сцены заявили, что Верховная Рада Украины вынесет их законопроекты повторно на голосование 4 декабря. До этой даты предприниматели решили остановить акцию.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Сейчас предприниматели уже начали расходиться, но обещают вернуться снова через две с половиной недели, 4 декабря (пятница).
Завершился сегодняшний протест предпринимателей исполнением государственного гимна под стенами Рады.
Напомним, сегодня, после провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента.
Начались массовые стычки с полицией. Корреспонденты "Страны" рассказывали о происходящем с места событий.