Украинский и российский театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет после того, как был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом 27 октября.

Тогда его сначала поместили в отделение второй терапии Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Однако позже состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк - народный артист Украины и России, режиссер. Самый известный его спектакль, "Служанки", он поставил на сцене театра "Сатирикон" в 1988 году. Основал Театр Романа Виктюка. О его смерти стало известно во вторник, 17 ноября. Он умер в больнице.

Также мы писали о смерти российского актера Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября. Сегодня в Москве прошла церемония прощания с артистом, на которой присутствовали его коллеги, друзья, родные и поклонники творчества.