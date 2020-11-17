Полиция Киева отчиталась о задержанных и пострадавших при столкновениях под Радой. Также силовики призвали предпринимателей, которые сегодня протестуют под зданием Верховной Рады, прекратить штурм парламента и напомнили об ответственности.

Об этом говорится в заявлении правоохранителей в Facebook. В полиции отметили, что участники массовых акций начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию.

"Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители заявили, что действия каждого из участников, которые прибегли к провокациям и правонарушениям, будет дана правовая оценка.

"Призываем участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить совершать противоправные действия. Полицейские в пределах своих будут полномочий пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня днем после провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента.

Как сообщалось, ранее полиция взяла в кольцо протестующих под Радой.