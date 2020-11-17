В аннексированном Крыму "Министерство имущественных и земельных отношений" выставило на аукцион 100% акций старейшего и крупнейшего винзавода АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

Начальная цена назначена на уровне 5,3 млрд рублей (около 2 млрд грн), передает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в материалах "Единой электронной торговой площадки", к продаже предлагаются 3 млрд 575 млн 899 тысяч 662 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

На данный момент всеми акциями завода владеет Минимущества Крыма.

Уточняется, что шаг аукциона составляет 26,5 млн рублей (0,5% начальной цены продажи). Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.

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