Сегодня, 17 ноября, протестующие украинские предприниматели пошли на прорыв здания парламента. Прорыв протестующих был остановлен, но они не расходятся. Сейчас полиция берет их в кольцо.

Напомним, предприниматели пошли на здания парламента, после провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов. За проект 4313-д проголосовали только 17 нардепов. Проект должен был отсрочить введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Акция протеста движения SaveФОП под стенами Верховной Рады началась началась в понедельник, 16 ноября.

Предприниматели объявили начало нового Налогового Майдана. "Будем жить на этой сцене до тех пор пока депутаты не выполнят наши требования. Мы стоим не за себя, а за всю Украину", - заявляли протестующие со сцены.