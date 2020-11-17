Уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схеме времен бывшего президента Украины Петра Порошенко закрыли.

Об этом сообщает коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС на своей странице в Facebook во вторник, 17 ноября.

Так, в ВАКС подтвердили решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня и обжалованию не подлежит.

"Сегодня, 17 ноября, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось судебное заседание по делу №991/7377/20 по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката, который действует в интересах заявителя, на решение следственной судьи от 24.09.2020 об отказе в удовлетворении жалобы адвоката на решение прокурора о закрытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Мы уже неоднократно писали, что вся эта история - договорняк между НАБУ и Порошенко (которого вместе с Ахметовым СМИ называли главным бенефициаром этой схемы).

Изначально НАБУ затягивало дело, вело к развалу, давая возможность его закрыть. Что и произошло решением САП.

Затем НАБУ и его группа поддержки решили изобразить возмущение и сопротивление этому. Решение было обжаловано в ВАКС (полностью подконтрольный руководству НАБУ суд).

Но это представление закончилось, как видим, закономерно - суд подтвердил решение о закрытии дела", - прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схеме по покупке угля времен Порошенко, было закрыто 27 августа.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро заявило, что намерено обжаловать закрытие прокурором уголовного производства.

Позже сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять дело по Роттердам+.