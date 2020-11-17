После провала Радой законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов предприниматели пошли на прорыв в здание парламента.

Люди пытаются прорываться в здание парламента. Полиция пока сдерживает натиск людей. Предприниматели настроены агрессивно. Силовики применили слезоточивый газ. Много задержанных.

Полиции пока удалось остановить бунтующих предпринимателей на подступах к Раде. Активисты требуют, чтобы к ним вышел представитель парламента и объяснил решение депутатов.

Видео происходящего публикует телеграм-канал "Политика Страны".

Прорыв протестующих остановлен, но они не расходятся. Представители ФОПов сейчас в парламенте, ведут переговоры с депутатами.

Напомним, сегодня на заседании парламента народные депутаты провали голосование по проекту 4313-д, который должен был отсрочить введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Отметим, что вчера профильный комитет поддержал новую редакцию законопроекта, по которой физические лица-предприниматели (ФЛП, или ФОП) могут работать без РРО до 1 января 2022 года. Но при этом есть много исключений, для которых отсрочки не будет - рисковые сферы ювелирной торговли, секонд-хэнда, торговли в интернете, торговли автозапчастями, бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, и лекарственными средствами. Для них РРО обязательны уже с 1 января 2021 года.

В начале ноября предпринимателям удалось добиться отсрочки введения РРО после массовых протестов.