Сегодня, 17 ноября, умер известный украинский и российский театральный режиссер Роман Виктюк. Ему было 84 года.

Об этом сообщили сотрудники его театра на официальной странице в Facebook.

Причина смерти

Роман Виктюк- народный артист Украины и России, режиссер. Самый известный его спектакль, "Служанки", он поставил на сцене театра "Сатирикон" в 1988 году. Основал Театр Романа Виктюка. О его смерти стало известно сегодня.

"От нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он наше всё. Роман Виктюк – не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в Искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни. Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери", - написали в сообщении.

Также сегодня состоится спектакль "Танго" в честь Романа Виктюка, ведь, как говорят те, кто с ним работал, для режиссера не было ничего важнее его театра.

"Невозможно оценить то, что он дал каждому из нас. Невозможно осознать настигшее каждого из нас – его артистов, учеников, коллег, зрителей, почитателей – горе. Все мы его дети. Которым придется учиться снова работать, дышать, жить. Ради него, ради его театра, который был его самым любимым и важным детищем, ради нас самих. Нам еще долго придется привыкать к слову "был"", - отмечают коллеги артиста.





Место и время прощания с народным артистом будет объявлено позже.

Напомним, что 27 октября стало известно, что Роман Виктюк госпитализирован в реанимацию. Причиной попадания в больницу стал Covid-19. Режиссер умер в больнице.

Творчество и биография

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Его родители догадывались, что их ребенок станет режиссером по тому, как он разыгрывал спектакли и ставил с дворовыми друзьями импровизации.

Окончив школу, Виктюк поступил в ГИТИС и учился у Анатолия Эфроса и Юрия Завадского. Начинающий режиссер работал в юности одновременно в двух ТЮЗах - Киевском и Львовском, он также преподавал в студии Театра имени Франко. Первые спектакли тут же сделали его знаменитым. Особенно зрителям нравились такие постановки: "Все это не так просто", "Город без любви" и "Дон Жуан".

Начиная с середины 1970-х, режиссер ставит спектакли в театрах Москвы. Также он работал в театрах Литвы, США, Финляндии, Италии и Швеции.

В конце 60-х он работал в Театре юного зрителя в Калинине. Популярными в то время стали "Черная комната", "Валентин и Валентина", "Принцесса и дровосек", Мария Стюарт", "Любовь - книга золотая".

В последнее врем профессор Виктюк преподавал эстрадное искусство и режиссуру в РАТИ (ГИТИС).

Роман Виктюк не был женат. Детей у него не было.

Роман Виктюк. Фото: РИА Новости

Режиссер запомнился своей страстью к ярким пиджакам и очкам, которые стали его визитной карточкой. Говорят, что в его коллекции было не менее 300 предметов этой одежды.

Цитаты Виктюка об отношениях с властью, жизнью в Москве, войне на Донбассе

О том, что его называют эпатажным

"Если есть тайна, если есть свет в человеке, который другие люди не могут ухватить, вот тогда и придумывается всякая глупость. Я поставил больше двухсот спектаклей, и поверьте, если бы они все были эпатажными, их бы никто никогда не увидел. У меня есть постановки, которые шли и идут по 25—27 лет".

Об отношениях с властью

"Меня всю жизнь Бог берег от политики. Я никогда не был в партии, в комсомоле. Всегда шел по обочине, но это не мешало мне ставить спектакли в главных театрах страны. Может, это и было мое предназначение: что я - бандеровец, который поселился в квартире главного бандита (Виктюк в Москве жил в квартире, принадлежащей ранее Сталину), и ни разу не поставил спектакль, обслуживающий систему. Даже во МХАТЕ к 50-летию СССР я поставил "Украденное счастье" по Франко. Немногие могли себе это позволить!"

О жизни в Москве

"Поверьте, очень сложно. Но я делаю все, чтобы они знали, что я – украинец"...

"У меня на дверях квартиры в Москве есть две желто-голубые вещи, и никто мне ничего не говорит. А ведь мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленточки. Это правда".

О войне на Донбассе

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое"...

"Никогда, никогда. Но так должно было произойти, потому что эта энергия накапливается так медленно, без стыда и совести, и ждет той минуты, когда может взорваться. Для тех, кто начал эту братоубийственную войну, нет никаких барьеров, нет Бога. Там черт"...

О Путине

"Какой же Путин "народ"? Он от черта!"