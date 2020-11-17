По Лачинскому коридору, который находится между Арменией и Карабахом, поехали первые автомобили. Сегодня он официально открылся.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "RT на русском" во вторник, 17 ноября.

"Первые автомобили проезжают по Лачинскому коридору между Арменией и Карабахом, который сегодня открыли официально", - говорится в сообщении.

На кадрах — российский миротворческий пост около города Шуши в Нагорном Карабахе. Там сейчас находятся также армянские и азербайджанские военные.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает, что дорога в Степанакерт через Лачинский коридор откроется.

Как мы писали, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее Алиев исключил возможность особого статуса для Нагорного Карабаха.