Украина заняла 92 место в мировом рейтинге процветания, оказавшись между Гайаной (Южная Америка) и Сальвадором (Центральная Америка). Всего в рейтинге 167 ступеней. Об этом свидетельствуют данные исследования Legatum Institute.

Согласно опубликованным данным, почти у 60% украинцев есть избыточный вес, а 24,8% - страдают ожирением.

По уровню личной свободы у Украины 85-е место, по безопасности – 144-е, правительственное управление – 73-е место, социальный капитал – 147-е, инвестиционная среда – 119-е, условия на предприятиях – 74-е, доступ к рынку и инфраструктура – 77-е, качество экономики – 91-е, условия жизни – 69-е, здоровье – 115-е, уровень образования – 38-е, окружающая среда – 110-е место.

Отметим, что пятерку лидеров по уровню благополучия составляют Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Северная Америка и Западная Европа оказались самыми процветающими регионами, а последнюю строчку рейтинга занимает Южный Судан.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлогодним рейтингом процветания Украина поднялась на четыре ступени вверх. Тогда она занимала 96 позицию между Тунисом и Кубой.

Также мы сообщали, что Украина поднялась в мировом рейтинге знания английского языка и перешла на "средний" уровень.