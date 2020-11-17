В Черкассах, в доме на улице Надпольной, полиция обнаружила расчлененное тело. По факту открыто уголовное дело.

Об этом сообщает "Суспильне", со ссылкой на заявление пресс-службы ГУНП в Черкасской области во вторник, 17 ноября.

Так, труп был обнаружен в подвале. По данному факту уже открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, детали пока неизвестны.

Ранее мы писали, как в Киеве квартирант расчленил хозяина. После этого он продолжил проживать в квартире, представляясь внуком убитого.

Также сообщалось, что в Кривом Роге 78-летнего мужчина убил свою подругу, чтобы не возвращать ей долг. убийство он совершил с помощью молотка, а потом расчленил тело женщины и выбросил в разные водоемы.