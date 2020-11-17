В Житомире в больнице умерла преподавательница Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабар, которая на днях жаловалась на нехватку кислорода в местной больнице, куда ее госпитализировала.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Facebook.

Так, по данным женщины, речь идет о Житомирской больнице №1, в реанимацию которой она попала с Covid-19. По ее словам, в медучреждении нет кислорода для пациентов. Ольга Грабар 15 ноября написала о проблеме в Facebook и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить проблему.

"Я знаю, вы в этом городе можете все! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!" - написала женщина.

В комментариях под этим постом женщине написала заместительница мэра Мария Мисюрова. Она заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают".

Во вторник, 17 ноября, Ольга Грабар умерла, ей было 39 лет.

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