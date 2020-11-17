Украинский президент Владимир Зеленский своим указом уволил главы главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом сообщается на сайте главы страны во вторник, 17 ноября.

Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА Георгия Решетилова, который занимал должность первого заместителя главы Николаевской обладминистрации.

Напомним, что 11 ноября Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким. Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

Также мы писали, что Зеленский назначил нового главу Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Им стал Сергей Левченко.