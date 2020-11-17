Движение по Запорожскому мосту из Хортицкого района облцентра на остров Хортица обещают открыть в средине декабря. Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

"Запорожский мост - главный наш объект. Мы, как и планировали в этом году, откроем проезд через р. Старый Днепр, из одного района города Запорожье на остров Хортица в средине декабря. Примерно 15 декабря поедет транспорт уже полностью по новому мосту, по новым опорам", - сказал он во время презентации результатов работы своей команды за 2020 год.

Глава "Укравтодора" добавил, что параллельно ведутся также работы на вантовом мосту.

"Все делается исключительно из украинского металла, украинская арматура, изготовлена на украинских предприятиях. Основные металлические конструкции изготавливаются в Николаеве, завод "Океан", - добавил Кубраков.

Напомним, что два недостроенных запорожских моста начали строить еще в 2004 году, но работы все время останавливались. Очередной аврал начался в апреле 2020 года. Полность работы планируют закончить в 2024 году.

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

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