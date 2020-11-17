Испанские ученые выяснили, что владельцы собак больше рискуют заразиться коронавирусом, чем люди, у которых нет домашних животных. При этом неясно, что именно становится причиной повышенного риска. Возможно, питомцы становятся переносчиками Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения, пишет РИА Новости.

Так, ученые опросил 2 086 испанцев, которые уже заразились или переболели Covid-19. Оказалось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78%.



"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", - заявила одна из авторов исследования, профессор Кристина Санчес-Гонсалес.

По мнению ученых, питомцы могут становиться переносчиками Covid-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. В связи с этим они рекомендовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.

Напомним, в Украине хотят научить служебных собак находить больных коронавирусом по запаху.

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