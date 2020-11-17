Народные депутаты во время заседания во вторник, 17 ноября, провалили голосование об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Так, за проект 4313-д проголосовали только 17 народных избранников, 228 высказались против, остальные не голосовали или воздержались.

Как пишет Телеграм-канал политика "Страны", этот законопроект не устраивал самих предпринимателей, так как вводил дополнительные исключения для тех, кого отсрочка не коснется. Поэтому за него и проголосовало всего 17 нардепов (преимущественно из "слуги народа").

"Предприниматели требуют проголосовать за законопроект в первоначальном виде без правок главы налогового комитета Гетьманцева", - пишет канал.

Как сообщалось, в понедельник профильный комитет поддержал новую редакцию законопроекта, по которой физические лица-предприниматели (ФЛП, или ФОП) могут работать без РРО до 1 января 2022 года. Но при этом есть много исключений, для которых отсрочки не будет - рисковые сферы ювелирной торговли, секонд-хэнда, торговли в интернете, торговли автозапчастями, бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, и лекарственными средствами. Для них РРО обязательны уже с 1 января 2021 года.

Напомним, отсрочка введения РРО состоялась после массовых протестов предпринимателей в начале ноября.

Также мы писали о штрафах за нарушение закона о РРО, которые вступили в силу с 1 августа.