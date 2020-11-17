В ходе заседания во вторник, 17 ноября, Верховная Рада обязала Кабинет министров Украины за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер.

За постановление № 4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемиологических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению" голоса отдали 303 депутата.

Данное постановление предусматривает, что в случае необходимости введения на всей территории Украины, или в отдельном регионе, ограничительный мер для предупреждения распространения коронавируса, Кабмин должен обнародовать соответствующее решение за 7 календарных дней до вступления новых ограничений в силу.

Под ограничительными мерами подразумевают, в частности, запрет на работу транспорта, посещения учреждений образования, культуры, кинотеатров, ТРЦ, запрет покидать место своего проживания.

Кроме того проект постановления предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рада провалила голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что альтернатива карантину выходного дня - полный локдаун на три недели. А цель таких ограничений, по его словам, на "плато" в 12-13 тысяч заболевших в сутки.