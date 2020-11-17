Действующий градоначальник Одессы Геннадий Труханов официально объявлен победителем выборов мэра. Сегодня члены городской Территориальной избирательной комиссии подписали итоговый протокол.

Согласно протоколу, Труханова поддержал 93 591 одессит. Его оппонента, кандидата от "Оппозиционной платформы За жизнь", Николая Скорика - 72 974.

Всего в голосовании приняли участие 173 010 горожан. 6115 бюллетеней были испорчены и признаны недействительными.

Николай Скорик уже назвал итоги выборов полностью сфальсифицированными властями.

"Территориальная комиссия незаконно прекратила работу. ЦИК, по указанию из Офиса президента, два раза за день, по подложным документам, менял председателя Одесской городской ТИК, осуществлялось давление на членов участковых и территориальных комиссий. При подсчете голосов - аномальное количество испорченных бюллетеней, голоса в которых отданы за мою кандидатуру. Власть просто растоптала выбор одесситов", - заявил Николай Скорик.

Напомним, второй тур голосования за кандидатов в мэры Одессы прошел в воскресенье, 16 ноября 2020 года.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как прошли выборы в Одессе и что они значат для политического расклада в Украине.