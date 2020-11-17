Из-за мощного ливня обрушилась часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, которая находится республике а Дагестан, в России. Она входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее пострадал участок оборонительного сооружения у ворот Орта-Капы.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото временно исполняющий обязанности главы Дербента Рустамбег Пирмагомедов в своем Instagram во вторник, 17 ноября.

По его словам, власти Дербента уже несколько лет пытались обратить внимание на аварийное состояние стены и обращались во все инстанции с требованием провести реставрацию. Как пояснил Пирмагомедов, стена является зоной ответственности Минкультуры России, поэму город никакие работы там проводить не может.

"Хорошо, что люди не пострадали. Плохо, что подобное может произойти и на других участках стены, состояние которых также вызывает тревогу", - добавил он.

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