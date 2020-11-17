В родном городе Владимира Зеленского - Кривом Роге - большой политический скандал. За три недели до второго тура выборов мэра (он состоится 6 декабря), с дистанции сошел главный кандидат на победу - градоначальник Юрий Вилкул.

Он заявил, что отказывается от борьбы по состоянию здоровья.

Главным конкурентом Вилкула являлся представитель "слуг народа" Дмитрий Шевчик - человек, работавший топ-менеджером на предприятии у Рината Ахметова. Правда, шансов победить у него не было никаких - в первом туре мэр опередил "слугу" почти в два раза (46,27% против 25,94%).

Но теперь, после самоотвода Вилкула, у кандидата от Ахметова-Зеленского шанс появился. Правда, сам Юрий Вилкул призвал поддержать другого кандидата - занявшего третье место представителя "Оппозиционной платформы За жизнь" Константина Павлова (давний соратник мэра). Теперь он выйдет во второй тур с Шевчиком.

Но сможет ли Павлов победить даже с такой поддержкой - пока вопрос открытый. Особенно учитывая, что Кривой Рог - это родной город Зеленского. И президент наверняка приложит максимум усилий, чтоб провести в мэры здесь своего ставленника.

"Страна" разбиралась, почему мэр, который руководил Кривым Рогом десять лет, отказался от фактически гарантированной победы.

Битва за город президента

В Кривом Роге еще накануне первого тура сложилась достаточно парадоксальная ситуация - главными фаворитами гонки стали кандидаты, входившие, как считалось в широких кругах, в орбиту Рината Ахметова.

То есть сам Юрий Вилкул и его оппонент Дмитрий Шевчик - гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината.

Однако, как уже рассказывала "Страна", семья Вилкулов последнее время вела свою политическую игру. И под местные выборы откололся от проектов Ахметова. А также вступила в альянс с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Так, в Кривом Роге ячейку ОПЗЖ возглавил близкий к Вилкулу-старшему экс-депутат Константин Павлов (Павлов по итогам первого тура занял третье место, набрав 9,15%).

Основания вести свою игру были. Юрий Вилкул точно мог рассчитывать на свою победу в Кривом Роге. И, по итогу первого тура эти ожидания сбылись - мэр получил 46,27%, а его оппонент из "Слуги народа" - 25,94%. Шансы Шевчика на победу во втором туре таким образом становились весьма призрачными.

При этом Александр Вилкул (экс-губернатор Днепропетровской области, экс-нардеп и сын Юрия Вилкула) практически открыто обвиняли Ахметова в том, что действующий мэр не смог победить сразу, в один тур.

Но было понятно, что не только против Ахметова эта игра. Своим выдвижением Вилкул-старший становился в оппозицию и президенту Зеленскому, который ставил на своего однопартийца. И тем более не хотел допускать поражения в родном городе.

Поэтому, по информации "Страны", на Банковой после первого тура решили во что бы то ни стало обеспечить победу Шевчика (мы рассказывали об этом в материале "Зе приедет лично, вопрос принципиальный").

"После первого тура Зеленский чуть ли не каждый день говорил о выборах в Кривом Роге. Его очень беспокоило, что в его родном городе кандидат от президентской партии может проиграть. Он постоянно призывал продумать вариант, как переломить ситуацию", - рассказывает "Стране" источник в окружении президента.

И, хотя электоральная логика не давала "слугам" и Ахметову никаких перспектив, Вилкул-старший сам внезапно подарил им шанс на победу, снявшись с выборов.

"Здоровье, к сожалению, стало подводить"

Сегодня днем на сайте Криворожского горсовета появилось видеообращение мэра. В нем он заявил, что сходит с дистанции на выборах градоначальника по состоянию здоровья.

"Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу вас подвести и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать вполсилы - это не по мне. Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал Вилкул.

Отметим, что несколько дней назад СМИ сообщали, что мэр госпитализирован в киевский Институт сердца. Причем это уже третья такая госпитализация за последние полтора месяца. Также сообщалось, что Вилкул-старший, которому 71 год, перенес не так давно операцию на сердце.

Но вернемся к заявлению мэра. В своем видео градоначальник заявил, что теперь во второй тур выходит глава местной "Оппозиционной платформы" Константин Павлов. То есть именно он сразится во втором туре со "слугой народа" Шевчиком.

"С ним (Павловым - Ред.) мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей.

А наш блок "Украинская перспектива", мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете", - отметил мэр.

В последней цитате - заявка на коалицию между партией Вилкула (35,19%) и ОПЗЖ (16,67%) в криворожском горсовете. Вместе эти политсилы составят большинство голосов (51,86%).

Но вопрос остается открытым: кому на самом деле мэр дал зеленый свет - своему соратнику Павлову или оппоненту Шевчику?

Ведь, как показывает опыт многих выборов, далеко не всегда все голоса кандидата уходят во втором туре к тому, за кого он призывает голосовать.

Что это было? Три версии

В политических кругах обсуждается три наиболее вероятных версии, почему Юрий Вилкул снялся с выборов и отказался от почти гарантированной победы.

Первое - мэр действительно серьезно болен. Мы уже цитировали сообщения СМИ о его недавних госпитализациях. И есть высокая вероятность того, что 71-летний Вилкул действительно не может продолжать кампанию.

Именно поэтому он передал эстафету члену своей команды Павлову у которого теперь есть большие шансы на победу.

На этой версии настаивает источник "Страны" из окружения Юрия Вилкула.

Он говорит, что причиной отказа от участия в мэрской гонке стало действительно состояние здоровья Вилкула, которое значительно ухудшилось за последние полтора месяца.

"Полтора месяца назад мэру сделали операцию в Институте сердца Бориса Тодурова, провели шунтирование и стентирование. Через три недели у него упал пульс ниже 40, ему вшили кардиостимулятор - там же, в Институте сердца. После этого было возобновлено старое уловное дело 2005 года, по которому Юрию Вилкулу начали пытаться вручать подозрения. На позапрошлой неделе в четверг он опять попал в больницу. Ему предлагали операцию на сердце, он отказался, ему провели медикаментозное лечение. Консилиум врачей сказал, что со здоровьем у Юрия Вилкула крепко плохо - это если обойтись без сложных медицинских терминов. По этой причине он не баллотируется во втором туре", - сказал источник в окружении Вилкула.

Вероятность победы на выборах мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого поддержал Вилкул, в окружении мэра оценивают высоко. А слухи о том, что отказ Вилкула от участия в выборах - часть "договорняка" со "слугами народа", в окружении мэра опровергают.

"То, что произошло с Юрием Вилкулом - это классический "черный лебедь". Никакой конспирологии. На этих выборах вообще много подобных историй. Несколько избранных мэров не дожили до победы - скончались от коронавируса. Слишком много "черных лебедей", - отмечает источник. И добавляет: "Никакого договорняка со "слугами народа" нет. Вероятность победы Павлова достаточно высока. В любом случае, большинство в горсовете уже сформировано, оно тоже поддержит Констатнтина Павлова. Второй тур будет 6 декабря. До этого времени у нас три недели. Сейчас будет проводиться полноценная и масштабная кампания за Константина Павлова, который вместо Вилкула пошел на второй тур. Он будет единым кандидатом от всех, кроме "слуг народа". Которые и распространяют версию про "договорняк", - отметил источник "Страны".

Второе объяснение - Вилкулы восстановили отношения с Ахметовым и оказали услугу - как ему, так и президенту. Для Зеленского вопрос победы в родном городе вообще принципиален. Что создавало широкие перспективы для торга самым разным вопросам.

Эту версию "Стране" рассказали источники в ахметовской части "Оппозиционного блока". По их данным, переговоры с Вилкулами по этому поводу вел один из топ-менеджеров Ахметова Виталий Кисель. И отношения, по информации источника, были восстановлены.

Третье объяснение - своим снятием Юрий Вилкул действительно дал шанс Дмитрию Шевчику (и это могло стать предметом договоренностей с Ахметовым). Но при этом никаких гарантий, что Константин Павлов отойдет в сторону и даст "слуге народа" выиграть не давалось.

И в таких условиях у представителя ОПЗЖ действительно есть шансы выиграть выборы. Особенно после того, как Вилкул официально назвал его своим преемником. И пообещал создать в горсовете коалицию с "Оппоплатформой". Все это, естественно, добавит голосов Павлову. Хотя, конечно, шансы на его победу не столь велики как были у Юрия Вилкула до того, как он снялся с выборов. И, соответственно, шансы на победу Шевчика теперь уже не равняются абсолютному нулю.

Хотя, популярность "Слуг" в родном городе президента сейчас не слишком высока - судя по выборам в горсовет, где партия набрала менее 30%. Также как и сам Шевчик.