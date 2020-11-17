В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге владения английским языком на пять пунктов - до 44 места из 100 стран и перешла из группы стран с низким уровнем в круппе со средним уровнем владения.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Индекс EF EPI".

В отчете, который основывается на результатах тестирования 2,2 млн взрослых в 100 странах, около 63% взрослых украинцев владеет английским языком (женщины - 63%, мужчины - 63,13%). В мире этот показатель составил 63%, в Европе 69%.

В прошлом году наша страна занимала 49-е место, но находилась в группе стран с низким владением английским языком.

Согласно рейтингу, в 2020 году вместе с Украиной в группе среднего уровня - Италия (30-е место), Испания (34), Китай (38), Беларусь (40), Россия (41), Грузия (47). В целом в группе 18 стран. В то же время Польша, Венгрия, Румыния, Словакия - в группе высокого уровня.

В отчете "Индекс EF EPI" все страны распределены по пяти категориям в зависимости от уровня владения английским языком - от очень высокого до очень низкого. В частности, высокий уровень владения предусматривает следующее: свободное чтение текстов продвинутого уровня, понимание речи в телевизионных программах, чтение газет.

В среднем уровне речь идет о ведении переговоров, понимании текстов песен, написании рабочих электронных писем на знакомые темы;, в низком - об ориентировании в англоговорящей стране в качестве туриста, поддержании беседы с коллегами, понимании несложных электронных писем от коллег.

Напомним, ранее исследование показало, что в украинских соцсетях 84% сообщений на русском языке.

Также мы писали, что почти половина популярных программ на украинском ТВ звучит на русском языке.