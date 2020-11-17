В Германии дату запуска газопровода для газа "Северного потока-2" перенесли на 1 апреля 2021 года из-за задержек в строительстве новой газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба оператора Gascade.

Так, первая ветвь газопровода Eugal начала работу 1 января 2020. Ее транспортная мощность - 31 миллиард кубических метров газа в год, двух ветвей вместе - 55 миллиардов. Запуск работы второй ветки ожидался 1 января 2021, но его перенесли на 1 апреля следующего года.

На данный момент часть Eugal транспортирует российский газ через "Северный поток".

Ранее мы писали, что Джо Байден намерен ввести санкции против строительства "Северного потока -2". Объявить о жестких санкциях могут уже в январе следующего года.

Также сообщалось, что в октябре этого года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят до конца, но когда именно - неизвестно.