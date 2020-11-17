В Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса, поскольку определенные замены в S-белке выявлены в 9 изолятах на данной территории. Это позволяет предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн симпозиуме "Пандемия Covid-19: вызов современной науке", передает "Интерфакс".

По словам Поповой, всего определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных.

По информации главы Роспотребнадзора, анализ геномов возбудителя Covid-19 из зарубежных стран и России показал, что новые мутации коронавируса из Европы на территорию РФ не попадали.

Ранее "Страна" писала о том, что мутировавший в норках коронавирус может спровоцировать новую пандемию.

Также мы сообщали, что в ВОЗ рассказали об опасности новых мутаций коронавируса.