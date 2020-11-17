Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что пандемия в стране пошла на спад, несмотря на то, что вирус продолжает активно распространяться.

Об этом он сказал в эфире BFM TV.

"Пандемия пошла на спад, но это не означает, что мы победили вирус. Это означает, что вирус продолжает активно распространяться, но мы постепенно возвращаем контроль над ним. Это означает, что государственные меры эффективны", - сказал Веран.

Впрочем, по его словам, это не значит, что карантинные меры в стране будут отменены. Они будут действовать и во время новогодних праздников. Также по словам главы французского Минздрава, власти страны постараются начать вакцинацию от Covid-19 уже в начале 2021 года.

Отметим, что по данным Worldometers, 16 ноября в стране зафиксировали 9 406 новых случаев коронавируса. При этом днем ранее во Франции сообщалось о 27 228 новых пациентах, зарегистрированных за сутки.

Отметим, что в конце октября во Франции объявили новый локдаун, так как по сравнению с мартом заболеваемость Covid-19 стала выше в семь раз. Так, с 1 ноября французам запретили выходить из дома без уважительной причине, в стране закрыли рестораны и бары, студентов перевели на дистанционку.

Напомним, в "Слуге народа" 17 ноября заявили о необходимости введения полного локдауна в Украине.