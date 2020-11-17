Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что по состоянию здоровья не будет принимать участия во втором туре выборов городского головы.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу вас подвести и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать вполсилы - это не по мне. Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал Вилкул.

Мэр заявил, что теперь во второй тур выходит глава местной "Оппозиционной платформы" Константин Павлов.

"С ним мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей.

А наш блок "Украинская перспектива", мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете", - отметил мэр.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что таким образом Вилкул открыл дорогу к победе на выборах кандидату от "Слуги народа", топ-менеджеру Ахметова Дмитрию Шевчику.

При том что во втором туре у Шевчика почти не было шансов победить Вилкула. Мэр в первом туре получил 45,9%, а его соперник всего 25,6%.

Вилкул руководил Кривым Рогом с 2010 года - то есть десять лет.

Эти выборы стали фатальными для семьи Вилкулов: его сын Александр на выборах мэра Днепропетровска занял третье место.

Ранее мы рассказывали, почему Вилкул-младший решил идти на выборы в Днепре.