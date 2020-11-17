Ровно год назад 17 ноября в Китае выявили первый случай заболевания Сovid-19. Тогда еще неизвестный вирус SARS-CoV-2 обнаружили жителя города Ухань. Позже китайские врачи фиксировали от одного до пяти новых случаев заражения ежедневно, однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым типом коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные китайского правительства пишет издание South China Morning Post.

Согласно этим данным, первым человеком, который заразился коронавирусом, был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. И с этого момента в Китае начали регистрировать все больше новых случаев инфицирования. А к 31 декабрю 2019 года количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране составило уже 266.

По состоянию на cегодняшний день, количество заболевших Сovid-19 в мире достигло отметки в более 55,3 миллиона человек. Преодолели болезнь - больше 38,3 млн. Умерли от коронавируса за весь период пандемии более 1,3 млн человек.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, ранее мы писали, что итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще в декабре 2019 года.

Также рассказывали, что в Украине первый случай коронавируса обнаружили в Черновцах 3 марта. Тогда Covid-19 заболел мужчина, который вернулся из путешествия по Европе.