В ходе заседания во вторник, 17 ноября, Верховная Рада провалила голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.

За постановление №4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня голоса отдали 149 депутатов.

Инициативу поддержали только 34 нардепа от "Слуги народа", большинство членов фракции - 139 человек - воздержались, 9 выступили против. Большинство присутствующих депутатов из других фракций и групп отдали голос "за".

Отметим, что проект постановления внесли в Раду 16 ноября. В ходе заседания Согласительного совета и.о. спикера парламента Елена Кондратюк заявила, что решение Кабмина о карантине выходного дня было неоднозначным, а в пояснительной записке к документу указывалось, что его необходимо принять с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере.

Напомним, что 17 ноября на заседании Рады выступал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что альтернатива карантину выходного дня - полный локдаун на три недели.

Также мы писали о том, что сегодня Рада будет заседать, пока не решит вопросы о карантине выходного дня, ФОПах и децентрализации.