В четверг, 19 ноября, звезды наделили особой суперспособностью каждый знак Зодиака, поскольку принимать взвешенные решения сегодня будет непросто. Сложнее всего предстоит Овнам, Скорпионам и Рыбам, которым понадобится воспользоваться скрытыми качествами своей личности.

В целом лунные сутки можно охарактеризовать как успешные в дипломатичном плане и наиболее подходящим для торговых операций и активных контактов.

Овнам необходимо больше общаться, особенно в первой половине дня. Будьте особенно внимательными к окружению на работе. Неприятные моменты позволят сгладить близкие коллеги и друзья. Вас также всегда поддержат дома. Именно дружеские отношения и искренняя коммуникация с людьми позволит вам ощутить полноту жизни.

Для Скорпионов сегодняшний день будет похож на путь воина, который в первую очередь беспощаден по отношению к собственным недостаткам. Возможно, вам необходимо пересмотреть отношение с женой или матерью. Если у вас присутствует желание завладеть всем вокруг и повелевать людьми, лучше отгоните такие мысли. Нет ничего более бренного, чем власть и популярность.

Целеустремленность Рыб наполнит жизнь активностью. Вы сможете обрести более прочную основу, чтобы реализовать все планы. Главное - укрепить связь с теми, кто вас поддержит и поможет. Также укрепить фундамент вашего роста поможет проработка ошибок и сложных моментов прошлого.

Остальным знакам зодиака астрологи советуют использовать присущие им черты: Тельцам необходимо проявлять лидерские качества, Близнецам пора вспомнить о простых радостях жизни и красоте, Ракам - проявить силу сострадания, Львам - мотивировать окружающих, Девам - утешать, Весам - быть неисправимыми оптимистами, Стрельцам - видеть истинные намерения людей, Козерогам выступать миротворцами, Водолеям - никогда не сдаваться.

Подробности о том, чего каждому знаку Зодиака ждать на этой неделе - читай в астрологическом прогнозе на период с 16 по 22 ноября.

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