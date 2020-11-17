В Украине не получится тестировать всех граждан на коронавирус. Пока массовое тестирование планируется только в городах красной зоны.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам министра, для того чтобы провести тестирование всего населения Украины на коронавирус нужны большие затраты как финансового, так и человеческого ресурса. Поэтому пока с помощью экспресс-тестов планируют протестировать только жителей городов красной зоны.

"К сожалению, это не тесты на беременность, это сложный процесс, и статистика сложнее. Поэтому премьер (Денис Шмыгаль - Ред) и скоммуницировал, что мы миллиард гривен дополнительно выделили на закупку экспресс-тестов. Это по разным оценкам будет примерно до 3 миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", – заявил Немчинов.

Также он отметил, что Украина гораздо больше, чем Словакия и напомнил, что когда в Италии проводили массовые тестирования, это делали в отдельных городах, а не по всей стране.

Напомним, в Украине начали рассматривать словацкую модель массового тестирования. Денис Шмыгаль рассказал, что в ближайшее время в страну привезут 2 млн быстрых тестов на коронавирус.

Также мы писали, что в Словакии провели общенациональное тестирование на коронавирус. Положительный результат получили около 1% населения.