Испанские учёные планируют создать гибрид обезьяны с человеком. Такой опыт специалисты будут проводить в Китае, так как в Испании подобные процедуры запрещены, а Китае - допустимы.

Об этом сообщает РИА SM News во вторник, 17 ноября.

Так, некоторые источники сообщают, что уже появился первый прототип такого гибрида. Автором этой программы стал Хуан Карлос Исписуа. Ранее он уже пытался создать гибрид человека и обезьяны, но законодательство Испании не позволяло продолжать исследования.

Как сообщается, эти эмбрионы создаются в лабораторных условиях. Однако учёные признаются, что пока вопросов намного больше, чем ответов.

Важность исследования Исписуа объясняет тем, что органы полученных животных можно будет использовать для трансплантации. Однако учёные опасаются, что человеческие стволовые клетки в результате экспериментов попадут в мозг зародыша. В этом случае у животных могут сформироваться человеческие нейроны и, как следствие, и сознание.

Ранее мы писали, что в Китае родились первые гибриды свиней и обезьян.. Однако через неделю они умерли.

Также рассказывали, что клетки человеческого мозга развиваются медленнее, чем у других приматов.