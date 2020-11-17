Несколько стран в Центральной Америке и США пострадали от мощного урагана "Йота", который обрушился на континент.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Так, скорость ветра в эпицентре стихии достигла 160 км/ч. На колумбийском острове Провиденсия ураган уже унес по меньшей мере одну жизнь. К тому же, более 90% инфраструктуры, по сообщениям, пострадало от стихии. Местный аэропорт не работает из-за огромных завалов.

Кроме того, "Йота" обрушился и на Никарагуа - туда стихия пришла со шквальным ветром и ливнями. Местные жители выкладывают в сетях фото разгула мощного урагана.

Синоптики прогнозируют, что от урагана пострадают и другие страны Центральной Америки: о вероятности наводнений предупреждают в Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Кроме того, сообщается, что штормы сопровождавшиеся сильным ветром, привели к массовым отключениям электроэнергии на Среднем Западе и северо-востоке США в выходные дни, коснувшись более 800 000 домов.

Скорость ветра составила до 122 км/ч, что вызвало отключение электроэнергии и наводнения.

В штате Огайо зарегистрировали более 350 000 отключений электроэнергии, а в Мичигане - 210 000. К вечеру воскресенья, 15 ноября, более 800 000 домов были обесточены.

Также сильный ветер привел к жертвам в Огайо: 63-летняя женщина погибла в результате удара упавшим деревом.

Ураган повалил деревья и спровоцировал наводнение на берегу Великих озер, которое продолжалось до понедельника.

Напомним, ранее сообщалось, что к Центральной Америке приближается опасный ураган "Йота".

Как мы писали, угроза урагана в США подняла цены на нефть, Brent - $40,84 за баррель.