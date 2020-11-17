В Москве, сегодня, 17 ноября, попрощались с легендарным артистом Арменом Джигарханяном, который скончался на 86 году жизни. Прощание проходило на сцене Московского драматического театра, куда, несмотря на эпидемию, пришли сотни людей.

Среди пришедших попрощаться был мэр Москвы Сергей Собянин, известные артисты, музыканты, спортсмены.

Гроб с телом артиста вынесли из здания театра под бурные аплодисменты, которые не стихали и после того, как его погрузили в катафалк.



Процессия направилась на Ваганьковское кладбище, где артиста похоронят рядом с дочерью.

Ранее "Страна" писала о том, что сын Джигарханяна рассказал о страшном совпадении в день смерти актера и предупредил, что на похороны может не успеть.

Также мы сообщали, что раскрыто содержание завещания Джигарханяна и в нем упомянут только один родственник.