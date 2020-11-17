Гречкохайп, карантец, расхламинго. Лингвисты рассказали о новых словах, рожденных Covid-19
Лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании проанализировали, какие слова появились в современных языках в период пандемии. В русском это, например, "гречкохайп", "макароновирус" и "ковидло".
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Так, изменения русского языка изучали лингвисты Уральского федерального университета. В результате они обнаружили, что пандемия привела к появлению таких слов:
- вируспруденция,
- голомордые,
- гречкохайп (нездоровый ажиотаж вокруг закупки круп, макарон и соли),
- карантец,
- карантье (владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок),
- карантэ (умение владеть собой в самоизоляции),
- ковигисты,
- ковидло,
- коронавирье,
- коронапофигисты,
- макароновирус,
- маскобесье,
- расхламинго (уборка во время вынужденного карантинного безделья)
Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", в топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".
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