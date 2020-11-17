Пандемия повлияла на развитие языков. Фото: Pixnio

Лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании проанализировали, какие слова появились в современных языках в период пандемии. В русском это, например, "гречкохайп", "макароновирус" и "ковидло". 

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, изменения русского языка изучали лингвисты Уральского федерального университета. В результате они обнаружили, что пандемия привела к появлению таких слов:

  • вируспруденция, 

  • голомордые,

  • гречкохайп (нездоровый ажиотаж вокруг закупки круп, макарон и соли), 

  • карантец,

  • карантье (владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок), 

  • карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), 

  • ковигисты, 

  • ковидло,

  • коронавирье,

  • коронапофигисты, 

  • макароновирус,

  • маскобесье,

  • расхламинго (уборка во время вынужденного карантинного безделья)

Коронавирус повлиял на появление новых слов. Скриншот телеграм-канала РИА Новости

Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", в топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

Также мы писали о том, что в украинских соцсетях 84% сообщений на русском языке.

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