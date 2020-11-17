Лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании проанализировали, какие слова появились в современных языках в период пандемии. В русском это, например, "гречкохайп", "макароновирус" и "ковидло".

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, изменения русского языка изучали лингвисты Уральского федерального университета. В результате они обнаружили, что пандемия привела к появлению таких слов:

вируспруденция,





голомордые,





гречкохайп (нездоровый ажиотаж вокруг закупки круп, макарон и соли),





карантец,





карантье (владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок),





карантэ (умение владеть собой в самоизоляции),





ковигисты,





ковидло,





коронавирье,





коронапофигисты,





макароновирус,





маскобесье,





расхламинго (уборка во время вынужденного карантинного безделья)

Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", в топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

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