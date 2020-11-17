Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 17 ноября.

"Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы", - сказал министр.

Также белорусские власти отказались продолжать с Брюсселем диалог по вопросам прав человека.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной.

Напомним, 6 ноября Совет стран Европейского союза ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам.

Беларусь ввела ответные санкции против ЕС и пригрозила разрывом дипломатических отношений.

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