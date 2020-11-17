Следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали при получении взятки руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности". Правоохранители подозревают его в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, чиновник "Укртрансбезопасности" систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 000 грн до 100 000 грн. Перевозчики ежемесячно должны были платить деньги за непроведение проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, на соблюдение законодательства при грузовых перевозках и перемещении грузовиков международного сообщения", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдаче разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах.

В течение сентября-ноября 2020 года задокументировано более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 000 грн.

16 ноября чиновник был задержан в служебном кабинете во время получения очередной части неправомерной выгоды за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении.

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве полковника ВСУ задержали в его же кабинете из-за требования взятки в 400 тысяч.

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