До мая 2021 года в Украине Covid-19 переболеет около 40% населения страны, прогнозируется около 40 000 летальных случаев. При этом смысла в блокировке эпидемического процесса нет, поскольку люди должны пережить первую волну коронавируса.

Об этом со ссылкой на заведующего лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрея Волянского сообщает "Укринформ".

Так, по мнению иммунолога не стоит ожидать вакцину, поскольку на сегодня нет точных дат, когда она поступит в страну и в каком количестве. Более того, к тому времени, вероятно, Украина уже переживет первую волну коронавируса.

"На самом деле неизвестно, когда получим ее (вакцину от Covid-19 - Ред.) и в каком количестве, сколько людей смогут сделать прививку бесплатно. На мой взгляд, это обсуждение вообще является преждевременным, и Украина успеет пережить первую волну до появления вакцины. Сейчас нужно думать о том, что до мая примерно 40% населения будут инфицированы и можно прогнозировать около 40 000 летальных случаев. При том, что на сегодняшний день имеем около 10 000", - сказал Волянский.

При этом, по мнению эксперта, локдаун действительно позволил бы остановить процесс инфицирования. Однако делать этого не нужно, люди просто должны переболеть, чтобы пережить первую волну коронавируса.

"Несмотря на то, что сейчас огромное количество цепочек запущено, удалось бы их остановить. Но я не понимаю, зачем это делать: нужно, чтобы люди болели, пережили первую волну. Нет смысла блокировать эпидемический процесс, его все равно придется пройти", - заявил Волянский.

Напомним, между тем, глава Минздрава Максим Степанов заявляет, что Украину ждет до 30 тысяч заражений коронавирусом в день, если отменить карантин.

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