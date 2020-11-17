Деньги, которые Верховная Рада выделила из коронавирусного фонда борьбы на строительство и реконструкцию дорог, призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с трибуны Рады во время заседания во вторник, 17 ноября.

"Средства на дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", - сказал он.

По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.

Напомним, по состоянию на 10 ноября, коронавирусный фонд истрачен уже на 60%. Здравоохранению досталась лишь шестая часть из этих денег.

Также мы писали, что Кабинет министров выделил дополнительно 2 млрд для нужд МВД из фонда для борьбы с Covid-19.