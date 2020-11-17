В Таиланде огромный питон пытался задушить кота прямо посреди оживленной автотрассы. К счастью, его спасли неравнодушные местные жители.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Mash".

Момент борьбы не на жизнь, а на смерть с рептилией заснял на видеорегистратор ехавший по дороге автомобиль. Прямо посреди проезжей части змея пыталась удавить отчаянно сопротивлявшегося кота.

Увидев происходящее люди вышли из машины, после чего подошли другие неравнодушные жители. Вместе им буквально удалось выбить животное из "объятий" змеи. После чего, кот благополучно убежал, а питон скрылся восвояси.

Напомним, ранее неподалеку от центра Киева на фонаре обнаружили двухметрового питона.

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